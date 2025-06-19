В отношении владельца клуба "Торпедо" возбудили уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено в отношении владельца московского футбольного клуба "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова, утверждает издание РБК, ссылаясь на неназванный источник.

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Утверждается, что Соболева и Скородумова заподозрили в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу команды.

ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

В минувшем сезоне "Торпедо" выступало в Мелбет - Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России по футболу.