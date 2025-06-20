Карпин вступился за мат в футболе

Нецензурная лексика является сопутствующим обстоятельством во время игры в футбол. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что игроков будут штрафовать за мат во время матчей.

"[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет, - сказал Карпин. - Как можно играть в футбол без мата в принципе?"

Карпин отметил, что иногда он мог бы вести себя спокойнее во время матчей.

"На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку, - сказал он. - Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь".

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.