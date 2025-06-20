Задержан владелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев

Коррупционный скандал в российском футболе. Задержан Леонид Соболев — владелец «Торпедо» — некогда легендарного футбольного клуба, который только недавно вернулся в Премьер-лигу. Возбуждено уголовное дело об «оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования». Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Иными словами — речь может идти о попытке дачи взятки арбитру за то, чтобы тот принял решение в пользу «Торпедо» в одном из матчей.

В каком именно — пока официально неизвестно, но многие спортивные журналисты считают, что под подозрение попала игра с клубом «Сочи». Благодаря тому матчу «Торпедо» и удалось выйти в Премьер-лигу. По данным ТАСС, фигурантом дела также стал директор клуба Валерий Скородумов.

Чем известен владелец «Торпедо» Соболев? И как проходил тот подозрительный матч с «Сочи»? Рассказывает футбольный журналист, корреспондент «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов:

— Относительно недавно, действительно, у «Торпедо» сменилось руководство, и одним из совладельцев стал Леонид Соболев, это произошло в прошлом году. О нем мало информации, но из открытых источников известно, что он раньше занимался бизнесом на Украине, футбол тоже для него был чужд, он вкладывал деньги в футбольный клуб «Полтава», а в последнее время одна из строительных компаний была его главным делом, главным бизнесом в России, в Югре. Эта же компания является и одним из подрядчиков строительства нового стадиона «Торпедо» на Восточной улице в Москве. Нынешняя ситуация может повлиять как на клуб, так и на стройку арены. Правда, сегодня «Торпедо» выпустил официальное заявление, что клуб в данный момент продолжает функционировать в штатном режиме, готовится к товарищеским матчам, которые предшествуют сезону, этот сезон команда должна провести в Премьер-лиге. История с владельцем «Торпедо», как пишут источники, связана с возможным воздействием на результаты одного из матчей, которые «Торпедо» проводил. По слухам, это касается матча «Сочи» — «Торпедо», который в мае состоялся в Сочи, единственный гол был забит с пенальти, и назначен он был после просмотра эпизода видео арбитром, этот эпизод пристально рассматривали, но насколько эксперты высказывались, что пенальти этот сомнительный.

— Почему была важна эта победа?

— «Сочи» был одним из конкурентов «Торпедо» за выход в Премьер-лигу, победа в этом матче была весьма важна, чтобы «Торпедо» сохранил себе ту строчку, с которой можно выйти в Премьер-лигу напрямую. А что касается участия в Премьер-лиге, несомненно, это очень выгодное предприятие для клуба, это большие деньги от трансляций, которые клубы получают от основного вещатели, это поступления букмекеров, которые не сравнятся с тем, что есть в ФНЛ, в первом дивизионе. Поэтому интерес у клубов, которые могут претендовать на выход в Премьер-лигу, очень большой.

В Премьер-лиге заявили, что внимательно следят за ходом разбирательства, которое проводит департамент защиты игры Российского футбольного союза.

Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что если итоги повлияют на состав участников лиги на ближайший сезон, руководство совместно с РФС найдет «наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры».