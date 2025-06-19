Килиан Мбаппе выписан из больницы

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал о выписке нападающего Килиана Мбаппе из больницы, куда он попал сегодня, 19 июня, с острым гастроэнтеритом.

В заявлении «сливочных» подчёркивается, что футболист вернулся в тренировочный лагерь команды. Он продолжит получать специальное медицинское лечение и постепенно вернётся к тренировкам.

Ранее СМИ сообщали, что участие 26-летнего нападающего в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой», который состоится 22 июня, полностью исключено. Подчёркивалось, что Мбаппе стало плохо в преддверии встречи с «Аль-Хилялем» (1:1).