Месси прокомментировал победу «Интер Майами» в матче с «Порту» на клубном ЧМ-2025

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу команды во встрече клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1).

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«Огромная радость, колоссальные усилия всей команды. Мы отлично поработали — не только оборонялись, но и в первом тайме, до счёта 1:1, очень хорошо контролировали мяч. Я действительно счастлив, потому что после первого матча у нас осталось горькое послевкусие. Мы чувствовали, что могли выиграть ту встречу — так же, как и проиграть. Но сегодняшняя победа очень важна для нас, и теперь пора насладиться этим моментом», — приводит слова Месси Ole.

После двух матчей группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.