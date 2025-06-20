«Торпедо» выступило с заявлением на фоне задержания владельца клуба

Московское «Торпедо» выступило с официальным заявлением на фоне задержания владельца клуба Леонида Соболева. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова.

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