Бубнов ответил, стоит ли Кисляку переходить из ЦСКА в «Фенербахче»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном трансфере полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры по цене перехода.

© Чемпионат.com

«Стоит ли Кисляку переходить в это трансферное окно? Ни в коем случае. Против? Конечно, категорически против. К Моуринью? А что Моуринью? Если бы он к Гвардиоле пошёл…» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 чемпионата России Матвей Кисляк провёл 22 матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.