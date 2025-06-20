Экс-нападающий «Зенита» назвал непривычный момент жизни в Словении

Воспитанник «Зенита», нападающий словенского клуба «Радомлье» Станислав Крапухин рассказал об особенностях жизни в Словении.

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«У Словении такое расположение, что здесь все близко: Италия, Австрия, Венгрия. Я все это время постоянно путешествовал: катался в горы, на море. Меня подкупает, что я не привязан к одной стране: два часа, и ты уже в Австрии, три часа, и ты уже в Венеции. В плане повседневной жизни особо ничего не поменялось. Из минусов: для человека из постсоветского пространства довольно непривычно, что у них магазины работают только до восьми вечера. Но так во всей Европе. Со временем ты привыкаешь к тому, что в воскресенье ничего не работает, и ты проводишь время только с друзьями и семьей», – рассказал Крапухин «Спорту День за Днем».

Станислав играет в Словении с 2024 года. «Радомлье» – его третий словенский клуб. До этого он выступал за «Алюминий» и «Бистрицу».