Экс-нападающий «Зенита» рассказал, как его встретили в Латвии

Воспитанник «Зенита», нападающий словенского клуба «Радомлье» Станислав Крапухин рассказал про адаптацию во всех странах, где он играл.

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«Наверное, самыми тяжелыми в плане адаптации были первые полгода в Словении. Потому что я перешел в «Алюминий» в разгар сезона, когда команда уже играла второй круг. Было тяжело вливаться в коллектив. Мы боролись за выживание, не смогли сохранить прописку – это все чувствовалось в команде. Но я смог через это пройти. Когда провел полноценную предсезонку с командой, обрел друзей, стало намного проще. Если говорить про другие страны, в Латвии меня замечательно встретили, потому что там много русскоговорящих. Проблем не было, хотя я тогда еще даже английский не знал. В Казахстане меня тоже хорошо приняли. Все ребята русскоговорящие, молодой коллектив, Алматы – хороший город. А в Сербии нас вообще встречали с распростертыми объятиями. Там тоже было немного тяжело, подвела сама организация, но в плане адаптации к Сербии я сразу привык», – рассказал Крапухин «Спорту День за Днем».

Станислав играет в Словении с 2024 года. «Радомлье» – его третий словенский клуб. До этого он выступал за «Алюминий» и «Бистрицу». В Латвии Крапухин представлял «Ригу» и «Ауду», в Казахстане – «Кайспий», в Сербии – «Раднички».