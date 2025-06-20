Калининград будет претендовать на проведение Суперкубка России

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил «Матч ТВ», что регион будет подавать заявку на проведение следующего Суперкубка России, а также домашних матчей сборной России.

Калининград принимал матч за Суперкубок России в 2021 году, тогда петербургский «Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Локомотив». В 2025 году Суперкубок России пройдет в Казани, 12 июля «Краснодар» встретится со столичным ЦСКА.

— Будет ли Калининград претендовать на большие матчи РФС в ближайшее время? Матчи сборной России или следующий Суперкубок?

— Конечно, мы будем подавать заявки на проведение таких мероприятий. Тем более опыт проведения подобных матчей у нас имеется, а «Ростех Арена» соответствует всем требованиям и не раз признавалась лучшей ареной на различных премиях, — сказал Беспрозванных в кулуарах ПМЭФ‑2025.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. «Газпром‑Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ‑2025.