Воспитанник «Зенита» назвал причины смены чемпиона России

Воспитанник «Зенита», нападающий словенского клуба «Радомлье» Станислав Крапухин рассказал, чего, по его мнению, не хватило сине-бело-голубым, чтобы взять седьмое чемпионство подряд.

© Спорт день за днем

«Я думаю, они немного стали заложниками ситуации, символизма столетия клуба, когда победа была нужна любой ценой. На игроков было дополнительное давление, хотя выиграть шесть чемпионств подряд – это уже дорогого стоит. А в плане футбола было много экспериментов – была серьезная ротация. Я сравнивал составы разных сезонов. Обычно в чемпионских командах есть безусловный костяк, который играет где-то по 27-28 игр, и у Сергея Богдановича были такие игроки в этом сезоне, но их было меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, это сыграло одну из ключевых ролей, потому что не было стабильности», – рассказал Крапухин «Спорту День за Днем».

«Зенит» выигрывал чемпионат России шесть лет подряд – с 2019 по 2024 год. Был близок и к седьмому титулу кряду, но уступил одно очко «Краснодару».