Воспитанник «Зенита» назвал причины смены чемпиона России

Воспитанник «Зенита» Крапухин назвал причины смены чемпиона России
Воспитанник «Зенита», нападающий словенского клуба «Радомлье» Станислав Крапухин рассказал, чего, по его мнению, не хватило сине-бело-голубым, чтобы взять седьмое чемпионство подряд.
«Я думаю, они немного стали заложниками ситуации, символизма столетия клуба, когда победа была нужна любой ценой. На игроков было дополнительное давление, хотя выиграть шесть чемпионств подряд – это уже дорогого стоит. А в плане футбола было много экспериментов – была серьезная ротация. Я сравнивал составы разных сезонов. Обычно в чемпионских командах есть безусловный костяк, который играет где-то по 27-28 игр, и у Сергея Богдановича были такие игроки в этом сезоне, но их было меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, это сыграло одну из ключевых ролей, потому что не было стабильности», – рассказал Крапухин «Спорту День за Днем».
«Зенит» выигрывал чемпионат России шесть лет подряд – с 2019 по 2024 год. Был близок и к седьмому титулу кряду, но уступил одно очко «Краснодару».