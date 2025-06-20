Глава ДНР о «Шахтере» в РПЛ: «Дойдем до этого. Делаем акцент на наших футболистах, местных ребятах, без легионеров – постараемся сохранить эту особенность»
Глава ДНР высказался о желании «Шахтера» сыграть в РПЛ.
– У вас есть мечта, чтобы ваша футбольная команда сыграла в чемпионате России, чтобы условный «Спартак» приехал к вам?
– И это тоже. Мы этого ждем. Но для этого мы начинаем планомерно развивать нашу любимую команду – донецкий «Шахтер».
Именно вчера было подписано соглашение с «Аэрофлотом». Это один из этапов поддержки футбольной академии «Шахтера». Это тоже перспективы для развития.
– Выйти в РПЛ и там играть на самом высоком уровне?
– Дойдем до этого. Мы должны пройти поэтапно.
Делаем акцент на наших футболистах, местных ребятах. Без легионеров. Постараемся сохранить эту особенность, – сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.