Месси: мы с Роналду не друзья

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался об историческом противостоянии с футболистом саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

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«Я очень уважаю и восхищаюсь Криштиану Роналду и его карьерой, которую он сделал и продолжает делать. Он по-прежнему выступает на самом высоком уровне. Соперничество с ним было на поле… Каждый из нас хотел сделать всё возможное для нашей команды. Всё оставалось на поле. Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Месси и Роналду часто пересекались на поле, когда выступали в чемпионате Испании за «Барселону» и мадридский «Реал» соответственно.