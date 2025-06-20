Российский полузащитник Головин выставлен на трансфер "Монако"

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Российский полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

«Монако» хочет избавиться от Головина
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По информации источника, клуб выставил футболиста на трансфер, однако предложений пока не получил.

Согласно сообщениям французских СМИ, в «Монако» хотят продать ряд игроков, чтобы купить более молодых футболистов.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 29-летний российский полузащитник выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.