"Оперативно отреагировали на изменения в составе". Галактионов - о трансферах "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал работу команды на трансферном рынке. "Мы оперативно отреагировали на изменения в составе, понимали, что Сулейманов начнет сезон в новой команде, Севикяна выкупать клуб не будет. В завершающей стадии находится ситуация по переходу Тикнизяна в европейский клуб, о котором он мечтал. Клуб держит свою позицию, рассматривая игроков на российском рынке", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

Ранее московский "Локомотив" объявил о возвращении в "Ференцварош" вингера Эдгара Севикяна, выступавшего за железнодорожников на правах аренды. Форвард Тимур Сулейманов, по данным СМИ, близок к переходу из "Локомотива" в "Ростов". В обратном направлении уже проследовал нападающий сборной России Николай Комличенко.

Кроме того, состав столичной команды пополнили вингеры Александр Руденко и Зелимхан Бакаев, выступавшие в прошлом сезоне за подмосковные "Химки". Ранее стало известно, что ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон.