Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере из «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался об информации о том, что клуб выставил российского футболиста на трансфер.

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«Ну бред всякий комментировать не собираюсь. У Александра контракт до 2029 года. И он один из лидеров команды», — приводит слова Головина телеграм-канал Mash на спорте.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.