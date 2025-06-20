«Крылья Советов» могут бесплатно подписать защитника «Ростова»

Защитник "Ростова" Игорь Калинин может сменить команду в летнее трансферное окно.

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"Крыльям Советов" был предложен защитник "Ростова" Игорь Калинин. Как сообщает Metaratings, игрок может заключить с самарцами контракт в статусе свободного агента. Минувший сезон 29-летний латераль провёл в воронежском "Факеле" на правах аренды.

Всего на счету Калинина 23 матча в РПЛ и один - в Кубке России в сезоне 2024/2025. В них защитник отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость Калинина по оценке портала Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.