В Сербии заявили о готовности сыграть ответный матч со сборной России

Министр спорта Сербии Зоран Гайич заявил «Матч ТВ» о готовности сыграть ответный матч со сборной России по футболу.

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Сборная России обыграла команду Сербии в марте 2024 года. Товарищеская игра закончилась со счётом 4:0. В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Спорт как универсальный язык диалога».

— Возможен ли ответный матч между сборными России и Сербии в следующем году?

— Все возможно. Сербская сторона к этому готова. Не знаю, на каком уровне сейчас обсуждения между двумя федерациями, у них хорошие отношение. Это можно будет сделать в следующем году, конечно, — заявил Гайич «Матч ТВ».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

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