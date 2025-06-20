Экс-вратарь «Рубина» войдет в тренерский штаб Талалаева в «Балтике»

Экс-вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков станет тренером калининградской "Балтики".

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Бывший вратарь казанского "Рубина" и сборной России Сергей Рыжиков войдёт в штаб главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева. Об этом сообщает Legalbet. Ранее специалист входил в штаб Талалаева в подмосковных "Химках" с октября 2023-го по июнь 2024 года.

Последним местом работы Сергея Рыжикова остаётся казанский "Сокол" из Второй лиги, который 44-летний специалист возглавлял с июля по сентябрь прошлого года. Напомним, "Балтика" квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в Первой лиге 2024/2025.