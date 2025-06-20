Экс-тренер «Торпедо»: жалко, если на команде поставят крест

Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов отреагировал на проблемы московского клуба. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова. По слухам, их подозревают в попытке дать взятку арбитру.

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