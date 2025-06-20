«Ювентус» включился в борьбу с «Наполи» за Санчо

«Ювентус» сделал предложение «Манчестер Юнайтенд» о покупке полузащитника Джейдона Санчо, о чём информирует сайт CalcioMercato. Руководство туринцев отправило запрос в клуб, а вместе с тем игрока связывают с «Наполи», так как главный тренер неаполитанцев Антонио Конте уже напрямую поговорил с Санчо.

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В прошлом сезоне английский полузащитник отыграл за «Челси» на правах аренды. Появлялась информация, что лондонский клуб предпочёл выплатить компенсации «МЮ» размере £ 5 млн (€ 5,8 млн), чтобы не покупать игрока. При этом Санчо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

В 2024 году «Ювентус» так же был заинтересован в подписании англичанина, но переход не состоялся.