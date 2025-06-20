Виталий Кафанов покинул «Ростов»

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Виталия Кафанова из южного клуба. Он занимал пост тренера вратарей ростовчан.

Тренер Виталий Кафанов покинул «Ростов»
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«Уважаемые болельщики! Виталий Кафанов покидает Футбольный Клуб «Ростов». Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему Клубу и оставил большой след в истории «Ростова». Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и тёплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем. Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!" — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».