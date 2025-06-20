Наумов рассказал, в каком случае «Торпедо» нужно будет дисквалифицировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о задержании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

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