В «Торпедо» перешел вратарь из «Черноморца»

Голкипер Ростислав Солдатенко стал новобранцем «Торпедо», сообщает пресс‑служба московского футбольного клуба.

© ФК «Черноморец»

Как отмечается, «черно‑белые» договорились о переходе 28‑летнего футболиста из новороссийского «Черноморца».

В прошлом сезоне Солдатенко сыграл в 33 матчах МЕЛБЕТ‑Первой лиги, в которых пропустил 28 мячей и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее «Торпедо» объявило, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении совладельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Как заявил «Матч ТВ» адвокат Соболева Александр Добровинский, функционеру вменяют часть 2 статьи 184 УК РФС — «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 заняло второе место в МЕЛБЕТ‑Первой Лиге и напрямую вышло в Российскую премьер‑лигу (РПЛ).

Старт нового розыгрыша МИР РПЛ запланирован на 18 июля. Прямые трансляции матчей смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.