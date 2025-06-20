Промес может выйти из тюрьмы раньше срока

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс высказался о возможном сокращении срока тюремного заключения бывшего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

© Спорт день за днем

Сегодня, 20 июня, De Telegraaf сообщил об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды, что позже подтвердил «СЭ». На родине 33-летний футболист приговорен к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

«Промес может выйти на свободу раньше, чем через семь с половиной лет. По законам нашей страны если он будет показывать примерное поведение, то ему предстоит отсидеть лишь две трети срока. Таким образом, он сможет выйти на свободу через пять лет», – цитирует Каптейнса «СЭ».

9 июня De Telegraaf информировал, что Промес выразил готовность сотрудничать со следствием и, возможно, отбыть наказание в соответствии с решением суда Нидерландов.

Промес большую часть карьеры провел в «Спартаке». Всего на счету нидерландца более шести сезонов в красно-белой команде: 192 матча в РПЛ, 94 гола и 46 результативных передач.

В составе «Спартака » Промес выиграл чемпионат России (2016/2017), Кубок России (2021/2022) и Суперкубок России (2017/2018).