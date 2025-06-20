Губерниев отреагировал на новости об экстрадиции Промеса

Известный журналист, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новости об экстрадиции экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды.

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«Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в Нидерландах футболист приговорён к лишению свободы на 7,5 лет ха контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником. Если апелляция стороны Промеса не будет удовлетворена, он сможет выйди по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года. 33-летний футболист был отправлен из Дубая (ОАЭ) в Нидерланды на чартерном частном самолёте.

Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В последнее время он играл в ОАЭ за «Дубай Юнайтед».