Фабио Челестини дал первый комментарий после назначения в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал пресс-службе красно-синих первый комментарий после назначения на эту должность.

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— Я очень счастлив подписать контракт с ПФК ЦСКА. Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба.

– Красно-синие цвета для вас не чужие. Это как-то повлияло на принятие вашего решения?

– Нет-нет (смеётся)! Совпадение цветов моей прошлой команды с цветами ПФК ЦСКА — это классно, но моё решение зависело от других факторов. Мы хотели продолжить улучшать себя, искали для себя новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи. Мы верим в работу. ПФК ЦСКА — большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать.

– Какие у вас планы на ближайшие дни до начала сборов?

– Работать, работать, работать, — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.