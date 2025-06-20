Булыкин недоволен назначением Челестини на пост главного тренера ЦСКА

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

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В пятницу ЦСКА объявил о назначении Челестини. Контракт с 49‑летним швейцарцем подписан по схеме «2+1». В тренерский штаб армейцев также вошли Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса.

— Как оцените назначение Челестини в ЦСКА?

— Отрицательно. Если ничего не получится, думаю, руководству надо задуматься, правильной ли дорогой они идут.

— Почему отрицательно?

— Во‑первых, он не знает российский чемпионат — будут проблемы. Во‑вторых, не думаю, что чемпионат Швейцарии даже где‑то рядом стоит с чемпионатом России. Третье — думаю, у него возникнут проблемы с командой, с атмосферой в команде. Поэтому оцениваю это не как самый удачный выбор тренера.

Но посмотрим, как получится. Все‑таки, думаю, руководство не просто так назначало тренера, а во всем досконально разобралось. Потому что если не разобралось во всем досконально, то это очень печально, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

За свою карьеру Челестини возглавлял «Террачину», «Лозанну», «Люцерн», «Сьон», а также «Базель», который он привел в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.

9 июня ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под его руководством «красно‑синие» в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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