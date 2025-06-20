РПЛ представила полный календарь матчей на сезон-2025/2026

Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте соревнования.

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По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров.

Напрямую Российскую Премьер-Лигу покинули «Факел», набравший 18 очков, и «Оренбург» с 19 очками. В переходных встречах сыграли «Ахмат» и «Пари НН».