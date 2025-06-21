Футболисты "Боруссии" выиграли у "Мамелоди Сандаунз" на клубном ЧМ

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) обыграл "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР со счетом 4:3 во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Цинциннати (штат Огайо, США).

В составе дортмундского клуба отличились Феликс Нмеча (16-я минута), Серху Гирасси (34) и Джоуб Беллингем (45), который забил первый гол в составе "Боруссии" после перехода из английского "Сандерленда". У "Мамелоди Сандаунз" забитыми мячами отметились Лукас Коста (11), Икраам Райнерс (62) и Лебо Мотиба (90). На 59-й минуте Хулисо Мудау забил автогол.

"Боруссия" после двух матчей в группе F набрала четыре очка, в активе "Мамелоди" три балла. "Флуминенсе" (Бразилия) в ночь на 22 июня проведет встречу с "Ульсаном" (Южная Корея).

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в 1/8 финала. Финальный матч состоится 13 июля.