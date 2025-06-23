Адвокат рассказал, как задержание Соболева повлияет на «Торпедо»

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, что будет с «Торпедо» после задержания владельца «автозаводцев» Леонида Соболева.

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Ранее стало известно о том, что акционера московского клуба задержали за подкуп футбольного судьи.

«На дальнейшее функционирование футбольного клуба сложившаяся ситуация существенно не повлияет, поскольку клуб защищен: регламентами РФС, международным спортивным правом», — приводит слова Бушманова «ВсеПроСпорт».

В сезоне Первой лиги-2024/25 «Торпедо» занял второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков в 34 матчах. Москвичи заработали прямой выход в РПЛ. В первом туре чемпионата России-2025/26 «автозаводцы» сыграют против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».