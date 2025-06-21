В РФС призвали УЕФА и ФИФА к последовательности

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал ситуацию с израильскими футбольными клубами и сборной, которые не отстраняют от футбольных турниров, призвав Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) к последовательности, передают «Известия».

«Мы не за то, чтобы ФИФА и УЕФА банили страны. Мы за то, чтобы они были последовательны в этих действиях. Мы считаем бан в отношении российского футбола абсолютно незаконным и несправедливым», — сказал Митрофанов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.