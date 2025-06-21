Футболистки «Локомотива» проиграли «Крыльям Советов» в матче Суперлиги

Московский «Локомотив» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд.

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Встреча завершилась хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 83-й минуте забила Софья Иванова.

«Локомотив» проиграл второй матч подряд в Суперлиге и с 22 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, «Крылья Советов» (18 очков) идут шестыми.

В следующем туре 19 июля «Локомотив» примет ЦСКА, «Крылья Советов» 12 июля сыграют в гостях с «Чертаново».

В другом матче дня «Звезда-2005» дома одержала минимальную победу над красноярским «Енисеем».