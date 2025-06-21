«Часто получается хуже»: экс-игрок ЦСКА о новом тренере клуба

Бывший футболист московского ЦСКА Геннадий Костылев выразил недовольство тем, что на пост главного тренера армейского клуба был назначен швейцарец Фабио Челестини, а не кто-то из российских специалистов. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я об этом тренере ничего не знаю. Считаю, надо было назначить своего отечественного наставника. Надо возвращаться к тому, что было раньше, когда ценились наши специалисты. А сейчас все смотрят за границу. Специалисты оттуда приезжают, начинают перестраивать все по-своему, и часто получается только хуже», — заявил он.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.