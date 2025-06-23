«Барселона» и «Копенгаген» находятся на финальной стадии переговоров по Барджи

Каталонская «Барселона» близка к завершению сделки по переходу вингера «Копенгагена» Руни Барджи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии, последние детали будут улажены в ближайшие дни. Отмечается, что шведский вингер может присоединиться к «Барселоне» с июля.

Ранее сообщалось, что агент игрока уже посетил Барселону и встретился с представителями каталонского клуба, а «блауграна» оценивала варианты: подписать игрока в январе в качестве свободного агента либо приобрести его прямо сейчас за € 2-3 млн. Контракт футболиста с датским коллективом рассчитан до конца 2025 года.

Барджи родился в Кувейте, но выступает за молодёжную национальную команду Швеции. В составе своей нынешней команды Руни трижды становился чемпионом Дании и дважды брал Кубок страны.