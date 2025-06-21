ЦСКА проведёт три матча при подготовке к новому сезону

Московский ЦСКА в телеграм-канале опубликовал расписание предсезонных матчей при подготовке к сезону-2025/2026.

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27 июня армейцы сыграют с «Амкалом» в рамках Media x Pro Cup 2025, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В рамках Братского кубка москвичи встретятся с «Партизаном» (1 июля, 19:00) и ОФК (5 июля, 16:00).

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА встретится с «Торпедо» (18-21 июля). Ранее красно-синие сразятся с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России 12 июля. Встреча пройдёт в Казани.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.