Аршавин назвал лучших игроков прошедшего сезона РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал трёх лучших игроков прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», обыгравший в матче последнего тура московское «Динамо» (3:0), «Зенит» занял второе место. Тройку лидеров замкнул ЦСКА, напрямую из РПЛ вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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— Лучшие три игрока прошедшего сезона РПЛ?

— Скорее всего, Джон Кордоба, Станислав Агкацев много внёс для «Краснодара». В остальном — Эсекьель Барко, Манфред Угальде. Угальде хорошо сыграл первую часть сезона, стал лучшим бомбардиром. Алексей Батраков здорово сыграл. Но если выделять тройку, то назову Кордобу, Агкацева, Батракова, — приводит слова Аршавина ТАСС.

Отметим, что «Спартак» стал четвёртым по итогам прошлого сезона, а «Локомотив» — шестым.