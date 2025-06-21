«Ростов» объявил о трансфере Тимура Сулейманова из «Локомотива»

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о трансфере нападающего Тимура Сулейманова из московского «Локомотива».

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«Приветствуем Тимура Сулейманова в «Ростове»! Воспитанник «Локомотива» переходит в наш клуб! Трансфер 25-летнего нападающего стал первым приобретением «Ростова» в это межсезонье. Тимур, добро пожаловать в Ростов», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.