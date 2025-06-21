Мбаппе не полетит с «Реалом» на второй матч клубного ЧМ с «Пачукой»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не полетит с командой на матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с мексиканской «Пачукой». Как сообщает Marca, ранее госпитализированный с острым гастроэнтеритом футболист пропустит вторую игру «Королевского клуба» на КЧМ подряд.

© Чемпионат.com

По данным источника, Килиан Мбаппе по-прежнему не тренируется вместе с командой и продолжает работать индивидуально на территории отеля. Вероятность его возвращения будет изучаться в дальнейшем. Врачи будут оценивать состояние игрока изо дня в день.

В 1-м туре клубного ЧМ «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1). Килиан Мбаппе также пропускал данную встречу.