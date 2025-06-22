Винисиус удалил принадлежность к «Реалу» в соцсети и убрал фото в футболке клуба

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в одной из популярных социальных сетей убрал со своей странички упоминание о принадлежности к испанскому клубу. Футболист также удалил несколько последних фотографий в форме «Реала».

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По всей вероятности, это связано с волной хейта, которую он получил после выступления в первом матче клубного чемпионата мира.

Под последним постом форварда сборной Бразилии можно найти призывы покинуть клуб. Некоторые фанаты были недовольны его игрой в матче с «Аль-Хилялем» (1:1).

Напомним, по итогам прошлого сезона Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч», а по итогам этого — одним из самых подешевевших футболистов в мире.

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