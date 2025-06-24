Сторона защиты обжаловала арест владельца «Торпедо»

Мещанский суд Москвы зарегистрировал жалобу защиты владельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москва.

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Напомним, на прошлой неделе суд отправил в СИЗО (следственный изолятор. — Прим. «Чемпионата») Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Бухгалтер клуба Елена Волкова отправилась под домашний арест. Обвиняемым вменяют оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184, ч. 2 УК РФ).

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«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — 2024/2025 и напрямую вышло в РПЛ.