Вера пройдет медосмотр для «Локомотива» на выходных

Полузащитник Лукас Вера пройдёт медосмотр для «Локомотива» на выходных. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок уже выбрал 32-й номер для игры за московский клуб.

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Ранее источники «Чемпионата» информировали, что сделка «Локомотива» по подписанию Веры будет закрыта в ближайшие дни. После этого перехода трансферная кампания «Локомотива» на вход будет завершена.

В сезоне-2024/2025 28-летний Лукас Вера выступал за подмосковные «Химки». Он провёл 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. «Химки» не получили лицензию РФС-1 и приостановили деятельность.