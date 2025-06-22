У «Зенита» сорвались трансферы трёх игроков этим летом

Петербургский «Зенит» испытывает определенные проблемы с подписанием новых футболистов текущим летом. За первый месяц трансферной кампании у «сине-бело-голубых» сорвалось уже три перехода, сообщает телеграм-канал Inside RPL.

«Зенит» не смог подписать капитана «Фламенго» Жерсона из-за того, что бразильский клуб был не уверен, что петербургский клуб сможет перевести ему финансовую компенсацию на фоне санкций против российских банков, и отклонил предложение.

Переход лидера «Рубина» Мирлинда Даку сорвался после того, как руководство «сине-бело-голубых» не смогло договориться об условиях личного контракта с агентом игрока.

А защитник «Ростова» Максим Осипенко отказался переезжать в Петербург, выбрав вариант с московским «Динамо» из-за желания поработать под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Источник отмечает, что эти три футболиста были под первыми номерами в шорт-листе «Зенита» на своих позициях. Сейчас клуб прорабатывает варианты с подписанием других игроков.