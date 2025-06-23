«Урал» продлил контракт с защитником

«Урал» объявил о продлении контракта со своим защитником Артёмом Маминым. Прежнее соглашение сторон было рассчитано до лета 2025 года, срок нового контракта не уточняется.

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«Желаем центральному защитнику и, что особенно приятно, уроженцу Екатеринбурга успешного продолжения карьеры в родном клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне Мамин сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.