Наир Тикнизян продолжит карьеру в сербском клубе «Црвена Звезда»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника сборной Армении Наира Тикнизяна, прокомментировал его переход в сербский клуб «Црвена Звезда». 22 июня клуб официально объявил о подписании с 26-летним футболистом трёхлетнего контракта. По словам Клюева, у Тикнизяна было большое желание попробовать себя в европейском футболе, и «Црвена Звезда» — это отличный шаг вперёд.

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«Это серьёзный клуб с богатой историей, который ежегодно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также располагает сильным составом», — отметил агент «СЭ».

Наир Тикнизян выступал за московский «Локомотив» с 2021 года, за это время провёл 122 матча, забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 4 миллионов евро. Переход в «Црвену Звезду» рассматривается как возможность для Тикнизяна закрепиться на европейском уровне и сделать следующий шаг в карьере.