Алонсо высказался о возможном расизме в адрес Рюдигера в матче с «Пачукой»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал скандальную ситуацию с использовании расистских оскорблений игроком «Пачуки» Густаво Кабралем в адрес немецкого футболиста «сливочных» Антонио Рюдигера в концовке матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

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«Мы поддерживаем Тони. Посмотрим, сейчас протокол ФИФА будет активирован, и они проведут своё расследование. Если это всё-таки произошло, то это абсолютно неприемлемо. К этому нет терпимости», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Напомним, арбитр на некоторое время остановил игру, после того как Рюдигер сообщил об оскорблениях, высказанных аргентинцем в его адрес незадолго до финального свистка. Матч завершился победой «сливочных» — 3:1.