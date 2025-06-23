«Это неуважение». Легенда «Реала» Гути обрушился с критикой на Ламина Ямаля

Легенда мадридского «Реала» Гути раскритиковал лидера сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля. Причиной стало то, как Ямаль надел кепку на пресс-конференции сборной Испании.

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«Вы видели, что Ямаль сделал? Мне это не нравится. Он представляет сборную Испании, если ты хочешь одеть кепку задом наперёд, то сделай это где-нибудь на Ибице, а не в сборной Испании, не на пресс-конференции. Это неуважение. Около него должны быть люди, которые сказали бы, что это неправильно», – приводит слова Гути Sport Bible.

Напомним, после последнего матча сборной Испании с Португалией в финале Лиги наций, в котором испанцы проиграли трофей, Ямаль также получил порцию критики за то, как повёл себя в момент послематчевого рукопожатия с Криштиану Роналду, когда проходил по коридору почёта. В этот момент Ламин отвернулся от португальца.