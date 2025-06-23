Мутко: Путин переживал по поводу неуспехов России в футболе

Президент России Владимир Путин много лет назад переживал по поводу неуспехов РФ в футболе. Глава государства также поддерживал развитие этого вида спорта. Об этом рассказал экс-министр спорта, бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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Он также подчеркнул, что российский президент любит спорт.

— Еще когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую (собрать — прим. «ВМ») (...) Почему я вводил лимит легионеров (в российском футболе — прим. «ВМ») ? Ну, чтобы ребята росли, — цитирует Мутко ТАСС.

19 июня ФИФА запретила московскому футбольному клубу «Локомотив» регистрировать новых игроков на протяжении трех ближайших трансферных периодов. При этом в самом клубе такое решение назвали «абсолютно немотивированным» и выразили надежду на скорое снятие санкции

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Ранее стало известно, что Игорь Никитин стал новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА. По информации клуба, контракт с ним подписан на пять лет.