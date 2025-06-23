Названы команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор признался, что считает фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит», а также назвал команды, которые составят ему конкуренцию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы выделил три команды. «Зенит» в последние годы был чемпионом, но их опередил «Краснодар», и, конечно, теперь у «Зенита» не будет проблем с мотивацией. Они сейчас усилятся и будут претендентом номер один. Также однозначно будут бороться «Краснодар» и «Спартак», — заявил он.

Чемпионом сезона-2024/25 стал «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.