Тренер Ташуев не смог найти работу в Европе из‑за российского гражданства

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил «Матч ТВ», что не смог найти работу в Европе из‑за российского гражданства.

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Ташуеву 66 лет, ранее он работал в «Ахмате», «Факеле», «Кубани» и других российских клубах.