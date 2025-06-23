Тренер Ташуев не смог найти работу в Европе из‑за российского гражданства

Ташуев рассказал, что не смог найти клуб в Европе из‑за российского гражданства
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил «Матч ТВ», что не смог найти работу в Европе из‑за российского гражданства.
Ташуеву 66 лет, ранее он работал в «Ахмате», «Факеле», «Кубани» и других российских клубах.
— Наши тренеры могут работать только на постсоветском пространстве. Дальше дорога закрыта. Я знаю это по себе, у меня по карьере были варианты уйти в Европу, но там без шансов. Говорили: «Россия — сразу нет». Варианты были, но нигде не сложилось из‑за российского паспорта. Это немножко несправедливо, ведь мы к нам берём иностранцев, а они нас — нет, — сказал Ташуев «Матч ТВ».